5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor - Son Dakika
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5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor

12.04.2022 18:50

5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyorKOCAELİ Kocaeli'de 60 yıldır berberlik yapan Kerim Tüfeksever, 7 yaşında adım attığı mesleğindeki heyecanını hiç yitirmedi.

5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor

KOCAELİ Kocaeli'de 60 yıldır berberlik yapan Kerim Tüfeksever, 7 yaşında adım attığı mesleğindeki heyecanını hiç yitirmedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 60 yıldır berberlik yapan Kerim Tüfeksever (67), mesleğine 7 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı. Çıraklık döneminin ardından ustalığa adım atan Tüfeksever, kendisine 40 yıl önce dükkan açtı. Sabahın erken saatlerinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında müşterilerini ağırlayan Tüfeksever, mesleğini ilk günkü heyecanıyla icra ediyor.

"Berberlik baba mesleğim"

Mesleğini severek yaptığını belirten Kerim Tüfeksever, "60 senedir bu mesleği icra ediyorum. 40 senedir bu dükkanda çalışıyorum. Bu benim baba mesleğim, bu işe 7 yaşında babamın yanında başladım. Hala devam ediyorum ve devam etmeye niyetim var. Bir sürü çırağım oldu. Bazıları bu mesleği yapmaya devam ediyor, bazıları da fabrikalara gitti. Mesleğimi seviyorum. 40 yıldır bu 5 metrekarelik dükkanda mesleğimi icra ediyorum" dedi.

"Bu dükkan sayesinde 3 çocuğumu büyüttüm"

Gücü yettiğince mesleğini yapmak istediğini söyleyen Tüfeksever, "Bu mesleği her gence tavsiye ederim. Çok kibar, hafif ve nezih bir meslek. Herkesten bir şey dinleyip öğreniyorsunuz. İnsanlarla dertleşip sohbet edebiliyorsunuz. Müşterinizle tıpkı aile dostu oluyorsunuz. Şu anda az çırak var, mesleğe talep yok. Yeni nesilden çırak yetişmiyor. 60 sene içerisinde 20 çırak yetiştirdim. Hepsi hala gelip elimi öpüyor ve bana dua ediyor. Bu mekan küçük ama buradan çok memnunum. Bu dükkan sayesinde 3 çocuğumu büyüttüm. Elim ayağım tuttuğu müddetçe bu mesleğe devam edeceğim. 80 yaşına kadar çalışma niyetim var" şeklinde konuştu.

5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor
5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor
5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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