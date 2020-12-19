5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika

5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır ayakkabı tamir ediyor

19.12.2020 11:03
5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır ayakkabı tamir ediyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Hayrettin Yanmaz, müşterilerine 21 yıldır 5 metrekarelik dükkanında hizmet veriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Hayrettin Yanmaz, müşterilerine 21 yıldır 5 metrekarelik dükkanında hizmet veriyor.

Babasının kendisini 13 yaşında ayakkabı tamircisinin yanına çırak olarak vermesiyle mesleğe adım atan Yanmaz, daha sonra kendi iş yerini açarak yoluna devam etmek istedi.

Yılmaz, çıraklık yıllarının ardından Yalı Mahallesi Ayakkabıcılar Sokağı'nda kiraladığı 5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Yıllar geçmesine rağmen her sabah dükkanına aynı istekle gelen Yanmaz, ayakkabılarını tamir ettiği müşterilerinin dükkanından memnun ayrılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Genç nesilden çırak yetişmemesinden üzüntü duyan Yanmaz, mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Hayrettin Yanmaz, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Uzun yıllar çıraklık ve kalfalık yaptıktan sonra kendi dükkanını açınca büyük mutluluk yaşadığını anlatan Yanmaz, mesleğini elinden geldiğince sürdürmek istediğini kaydetti.

Ayakkabı tamirciliğinin püf noktasının, titiz ve temiz işçilikten geçtiğini ifade eden Yanmaz, "13 yaşında ayakkabı tamirciliğine başladım. Okul okumayınca babam mesleğe verdi. 31 yıldır ayakkabı tamir işi yapıyorum. Müşteri memnuniyeti önemli ve iş temiz yapıldığı zaman müşteri başka bir yere gitmez. İşimizi güzel yapmasak müşteri gelmez, evimize ekmek götürmekte zorlanırız. Ayakkabıyı o kadar güzel tamir edeceksin ki müşteriye vermeden önce kendin beğenmelisin. Müşteri de dönüp sana 'Helal olsun, güzel işçilik yapmışsın.' dediği zaman çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Çevredeki en genç ayakkabı tamircisi olduğunu belirten Yanmaz, şunları kaydetti:

"Yeterince müşterim var. Ancak mesleğimiz, kaybolacak meslekler arasında bulunuyor. Şöyle bir sıkıntı var, alttan çırak yetişmiyor. Akçakoca'da ayakkabı tamir edenler arasında en genç olan benim. Diğer ayakkabıcılar arasında en genci 65 yaşında. Ben de mesleği bıraksam 10 sene içinde ayakkabı tamir edecek kimse kalmaz. Geriden gelen kimse yok."

Yanmaz, mesleğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirerek, "Güzel bir meslek aslında. Biz bıraktıktan sonra mesleği yapacak birilerinin olması lazım. Ben ayakkabı tamircisiyim ama bunun yanında otomobillerin direksiyonlarını ve döşemelerini de kapılıyorum. Deri mont tamiri, branda işleri de yapıyorum. Hangisi olursa olsun, bir insan kendini geliştirmeli, sadece bir şeyle yetinmemeli ve durduğu yerde kalmamalı." ifadesini kullandı.

Akçakoca, Düzce, Yalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika


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