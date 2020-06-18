5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor Halı yıkamacı Ramazan İnan, boş vakitlerindeki sanatsal çalışma sonucu 5 metrelik dinozor maketi yaptı Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan oto ve halı yıkama işletmecisi Ramazan İnan, boş zamanlarında dev bir dinozor maketi yaptı.

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor

Halı yıkamacı Ramazan İnan, boş vakitlerindeki sanatsal çalışma sonucu 5 metrelik dinozor maketi yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan oto ve halı yıkama işletmecisi Ramazan İnan, boş zamanlarında dev bir dinozor maketi yaptı. İnan'ın iş yeri önünde sergilediği dev dinozor maketi, görenleri hayretler içinde bırakıyor. İnan, atık araç lastiklerinden saksılar, ağaç parçalarından çocuk oyuncakları ve ev aksesuarları da yapıyor.

Yaklaşık 12 yıldır oto ve halı yıkama işi ile uğraşan 48 yaşındaki Ramazan İnan, bu yıl korona virüs salgını ve kışın azalan işleri nedeniyle boş kalan vaktini dinozor maketine ayırdı. İnan, 4 aylık çalışma sonucu ağacı adeta sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde gerçeği aratmayan bir dinozor maketi ortaya çıkardı.

İnan, yaptığı dinozorun Melih Gökçek'in dinozorlarına rakip olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları unutmamak için atık lastiklerden 15 Temmuz Tankı da yapan İnan, boş zamanlarında ağaç ve atık lastiklerden tasarımlar yaptığı için keyif aldığını ifade etti.

"Kozan'a giriş yapanlar 5 metre yüksekliğinde dev dinozor maketi ile karşılanıyor"

8 parçadan oluşan ve gerçeği ile neredeyse birebir görünen dinozor maketi için büyük emek vererek yaptığını kaydeden Ramazan İnan, "Bu kış aylarında yağmur ve halı yıkama sezonu bitmiş oluyor. Boş anlarımız oluyor, ben de değerlendirmek istedim. Daha önce 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için atık lastiklerden tank yapmıştım. Bu kış da bu boş zamanımda çınar ve ceviz ağacından dinozor yaptım. Ahşaptan sadece başını yapmak bir haftamı aldı. 8 parçadan oluşuyor. Kesip 3 boyutlu hale getirdim. 22 parçadan oluşan kaburgaları var. Uzunluğu 5 metre yüksekliği 3 metre. Çok gerçekçi sananlar var resim çektirenler var" dedi.

İleride meslek değişikliği planları olduğunu ve yeni konseptinde bu dinozor maketini sergilemek istediğini kaydeden İnan, "Bunu yapmaktaki amacım. Ahşap sehpa oyuncak da yapıyorum. Daha sağlıklı çünkü. İlerde meslek değişikliği yapmayı hayal ediyorum. Bunu dükkanımın sembolü olarak düşünüyorum. Melih Gökçek'e rakip çıktı. Standart olan hiçbir şeyi sevmiyorum. El emeği ürünleri seviyorum. El yapımı ürünler daha kaliteli daha sağlıklı. Çocuk oyuncaklarında kanserojen haberlerini okuyoruz. Daha sağlıklı olduğu için yapıyorum. Çocukken tahtadan arabalar yapardık. Yeteneğim çocukluktan geliyor. 10 santimlik bir resmi 5 metreye dönüştürdüm. Yaklaşık 4 ay uğraş verdim. Bu ürün ortaya çıktı" diye konuştu.

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor

Adana, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

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