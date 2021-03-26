5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

26.03.2021 10:54
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

ÜSKÜDAR'da bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya halat ile inen işçi 2 metre kala dengesini kaybederek düştü.

ÜSKÜDAR'da bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya halat ile inen işçi 2 metre kala dengesini kaybederek düştü. Yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.

Olay 09.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Efendi Sokak'ta meydana geldi. Bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya inen işçi Murat Açış (40), tabana 2 metre kala dengesini kaybederek düştü. Olayı gören arkadaşı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Kuyuya inen bir itfaiye eri çalışmada kullanılan vinç yardımıyla işçiyi kuyudan çıkardı. Sedyeye konulan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜİtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu işçi kurtarılırken, olayı gören mesai arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü. Basın mensuplarına konuşmayan arkadaşı olay yerinen ayrıldı.


5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Küçük Çamlıca Mahallesi, İtfaiye, Üsküdar, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı… Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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