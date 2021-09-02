5 metreyi bulan sel sularından korkan köpek ağaca çıkarak kurtuldu - Son Dakika

5 metreyi bulan sel sularından korkan köpek ağaca çıkarak kurtuldu

-Selde canını kurtarmak için ağaca çıkan köpeği vatandaşlar kurtardı

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaklaşık 5 metreyi bulan sel sularından korkan köpek, ağaca çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu. Selden korkan ve panik yaşayan köpek, ağaçta mahsur kalmış halde bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği selde insanlar kadar sokak hayvanları da etkilendi. Yer yer 5 metreyi bulan selden kurtulabilmek için bir köpeğin ağaca çıktığı görüldü. Korkan ve büyük panik yaşayan köpek, mahsur kaldığı ağaçtan uzun uğraşlar sonucunda çevredeki vatandaşların yardımıyla indirildi.