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5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü - Son Dakika

5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü

03.06.2021 12:41
5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü, System.String[]

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen 15'inci eTürkiye (eTR) Ödülleri töreninde Sağlık Bakanlığı 3'ncü kez 2 ödüle birden layık görüldü.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen 15'inci eTürkiye (eTR) Ödülleri töreninde Sağlık Bakanlığı 3'ncü kez 2 ödüle birden layık görüldü. Pandemi ile mücadelenin en önemli uygulamaları olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) de Enocta Özel Ödülü'nü aldı.  Ödül töreniyle birlikte ortaya çıkan rakamlar ise oldukça şaşırtt; Bugüne kadar 73 milyon kişi tarafından 138 milyon HES Kodu oluşturuldu. 5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı. Filyasyon ekipleri ise,  yaptıkları ziyaretler ile yaklaşık 8 milyon kilometre yol kat etti. Bu kilometre ile dünya etrafında 203 kere dönülebiliyor.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 15'inci eTürkiye Ödülleri töreninde kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler başlığı altında, 6 ödül ve bir özel ödül sahiplerini buldu.

Kamu kuruluşları başlığı altında "Kamudan Vatandaşa eHizmetler" kategorisinde, Sağlık Bakanlığı daha önce e-Nabız Sistemi ve Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Pandemi döneminde, güvenli sosyal hayatın en etkin aracı olarak kullanılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, "Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü" alırken, pandemi ile mücadelede en aktif görevi üstlenen filyasyon ekiplerinin kullandığı FİTAS, Enocta Özel Ödülü'ne layık görüldü. "BU ÖDÜL TÜM SAĞLIK AİLESİNİN"Törene katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, ödülleri Bilişim Vakfı Genel Müdürü Çağdaş Ergin ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'ndan aldı. Dr. Birinci, "Ülkemiz adına bu kadar kısa sürede geliştirilen böylesi bir uygulamanın, geldiğimiz teknolojik seviye açısından önemi çok büyük. Sağlık Bakanlığı olarak ülkemiz adına yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve milli olarak üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülleri şartlar ne olursa olsun insanımızı şifa olmaktan başka gayesi olmayan, mutfakta bizimle çalışan ekip arkadaşlarımız, sahada çalışan filyasyon ekiplerimiz ve özellikle bu süreçte hastalarımıza şifa dağıtırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız adına, kısaca tüm sağlık ailesi adına almak istiyorum" dedi. 5 MİLYAR KEZ HES KODU SORGULANDITürkiye'de 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nca hızla hayata geçirilen mücadele yöntemlerinden biri de dijital uygulamalar oldu. İlk vakanın görülmesinden bir ay sonra 10 Nisan 2020'de kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması, vatandaşların Covid-19'da farkındalığın oluşmasına katkı sağladı. Uygulama ile vatandaşlar risk yoğunluğu haritası ile salgının yoğun olduğu bölgeleri gözlemleyebiliyor, geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Ayrıca aşı kartını da uygulamadan indirebiliyor.Şu ana kadar 71 milyon kez indirilen Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan 73 milyon kişi tarafından 138 milyon HES Kodu oluşturuldu. 5 milyar 13 milyon kez HES Kodu sorgulandı ve bu sorgulamalarda toplu taşıma kullanan 151 bin riskli kişi tespit edildi. Uygulama üzerinden 318 bin kişi filyasyon ekibi değerlendirme anketi, 265 bin kişi aile hekimi değerlendirme anketi ve 900 bin kişi aşı anketini doldurdu. FİLYASYON EKİPLERİ DÜNYA ETRAFINDA 203 KEZ DÖNDÜ

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi FİTAS ise, 18 Nisan 2020'de  hizmete alındı. Filyasyon ekipleri, 81 ilde, vaka ortaya çıkar çıkmaz tarama yaparak, vakaya ve temaslılarına ulaşıp filyasyon işlemini FİTAS uygulaması ile gerçekleştirdi. Saha çalışmalarıyla yayılım önlenirken, risk grubundaki kişilerin erken tanı ile tedavisine başlanabildi. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı günden itibaren filyasyon çalışmalarıyla salgın yayılım haritası çıkarıldı. Yatan hastaların günlük izlemlerine ait yoğun bakım, entübasyon, tedavi gibi izlem bilgilerinin yürütülmesi sağlanırken TÜİK ile ulusal bağışıklık haritasının çıkartılması amacıyla 153 bin kişiyi kapsayan antikor ve PCR testleri yapıldı.FİTAS üzerinden İçişleri Bakanlığı entegrasyonu ile izolasyon denetimleri için çözümler sağlandı. Sistemin sunduğu kapsamlı izolasyon tedbirleri sayesinde her bir pozitif vakanın 2,6 kişiyi enfekte etmesi, bu kişilerin izole edilmesi ile engellendi. Bugüne kadar toplam 67 bin kişiden oluşan 23 binden fazla ekiple yaklaşık 22 milyon filyasyon işlemi yapıldı. 114 bin kişiden oluşan 32 bin ekiple 33 milyon denetim işlemi yapılırken sistem üzerinden vatandaşlar 14 milyon kez arandı. Filyasyon ekiplerinin bugüne kadar yaptıkları ziyaretlerde kat ettikleri yaklaşık 8 milyon kilometrelik yol ile dünya etrafında 203 kere dönülebiliyor.


5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü
5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü
5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü

Sağlık Bakanlığı, HES kodu, Bilişim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandı, filyasyon ekipleri dünya etrafında 203 kez döndü - Son Dakika


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