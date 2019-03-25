5 milyar dolarlık kripto para çalındı
2 saat önce
Fiyatlar uzun süredir düzeltme seviyelerinde dolaşsa da kripto para fırtınası dineceğe benzemiyor.
Fiyatlar uzun süredir düzeltme seviyelerinde dolaşsa da kripto para fırtınası dineceğe benzemiyor. Fakat kripto paraların kısa tarihinde gerçekleşen hack olayları, alım-satım platformlarının güvenliğinin en önemli mesele olduğunu ortaya koyuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:56
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