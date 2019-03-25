Son Dakika Haberleri: 5 milyar dolarlık kripto para çalındı

5 milyar dolarlık kripto para çalındı

2 saat önce

Fiyatlar uzun süredir düzeltme seviyelerinde dolaşsa da kripto para fırtınası dineceğe benzemiyor.

5 milyar dolarlık kripto para çalındı, System.String[]
Fiyatlar uzun süredir düzeltme seviyelerinde dolaşsa da kripto para fırtınası dineceğe benzemiyor. Fakat kripto paraların kısa tarihinde gerçekleşen hack olayları, alım-satım platformlarının güvenliğinin en önemli mesele olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:56 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:57:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 milyar dolarlık kripto para çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]