Son Dakika Haberleri: 5 milyar dolarlık satış hayal değil
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5 milyar dolarlık satış hayal değil

1 saat önce

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68'ini AB ülkelerine yaptığını belirterek bunu en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

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İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68'ini AB ülkelerine yaptığını belirterek bunu en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Gültepe, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:40 
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