5 milyon 350 bin TL'lik lüks cip hırsızlığı kamerada

2 lüks cipi ve içerisinde 350 bin TL olan çelik kasayı böyle çaldılar

Polis ekipleri 100 güvenlik kamerası üzerinden şahıslara ulaştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak'ta Esenyurt Esenkent Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerine daha önceden keşif yaptıkları bir galeriye gelen şahıslar, önce galerinin alarm sistemini devre dışı bıraktı. Daha sonra ise kapının camını kırarak içeriye girdiler. Şahıslar, yaklaşık 10 dakika içinde galeride bulunan 5 milyon TL değerindeki iki lüks cip ile galeride bulunan ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceledi.

Şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda önce çalıntı lüks otomobil ve şüpheli Denizhan K.yakalandı. Polis ekipleri 2 gün sonra diğer çalıntı cipi de Kağıthane'de buldu. Gözaltına alınan şahsın 16 adet suç kaydı olduğu tespit öğrenildi. Denizhan K. Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahısların yakalama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan lüks ciplerden birisinin çalınma anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken zanlıların, lüks cipi çalıştırarak götürdüğü görüldü.