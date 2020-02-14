5 milyon dolarlık vurgun yaptı, lüks yaşamını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 milyon dolarlık vurgun yaptı, lüks yaşamını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

5 milyon dolarlık vurgun yaptı, lüks yaşamını sosyal medyada paylaştı

6 saat önce

Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan İranlı yakalandı.

5 milyon dolarlık vurgun yaptı, lüks yaşamını sosyal medyada paylaştı, System.String[]

Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan İranlı yakalandı. Şüphelinin son model araçlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekti.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. (54) olduğu belirlendi. Ekipler, Moosen R.M.'yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.


Şüpheli Moosen R.M.'nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.


Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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