5 milyon erkeğe 'Kadına El Kal-Ka-Maz' denilecek - Son Dakika
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5 milyon erkeğe 'Kadına El Kal-Ka-Maz' denilecek

06.08.2022 13:09
5 milyon erkeğe 'Kadına El Kal-Ka-Maz' denilecek

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilecek. Bu kapsamda bugüne kadar berber, stadyum, taksi durağı, pazar yeri gibi alanlarda 1 milyon 455 bin erkeğe kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom vb. yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler vb. oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarında yapılacak eğitimler ile en az 5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor.

1 milyon 455 bin erkeğe ulaşıldı

Bakanlık/Başkanlık il/ilçe birimlerinde oluşturulan üçer kişilik heyet tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

En fazla eğitim ve farkındalık çalışması Bursa'da yapıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi çalışmalarında Bursa ilinde 157 bin 332 vatandaşa ulaşıldı. Ülke genelinde en fazla eğitimin verildiği Bursa'yı, 92 bin 638 kişiyle Mersin, 88 bin 804 kişiyle Gaziantep, 80 bin 981 kişiyle Antalya ve 67 bin 769 kişiyle Malatya takip etti. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ise toplam 78 bin 375 erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Eğitimler her noktada sürüyor

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra tanıtıcı ve bilgilendirici pankart/ afiş ve broşür de dağıtılıyor.

Bugüne kadar 31 bin 68 pankart/afiş asıldı ve 472 bin 853 broşür erkek vatandaşlara dağıtımı yapıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyon erkeğe 'Kadına El Kal-Ka-Maz' denilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 milyon erkeğe 'Kadına El Kal-Ka-Maz' denilecek - Son Dakika
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