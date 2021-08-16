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5 milyon fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

5 milyon fidan toprakla buluşacak

16.08.2021 15:06

5 milyon fidan toprakla buluşacak Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl ilin iklimine uygun 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl ilin iklimine uygun 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

5 milyon fidan toprakla buluşacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl ilin iklimine uygun 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl ilin iklimine uygun 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Muğla, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'ta yangınlarla mücadele eden ekipler ile bir araya geldi. Vali Salih Ayhan daha sonra 50 bin dönüm proje alanına sahip Merkez İşhan, Dört Eylül, Tavra Deresi Projesi'nin Dört Eylül Mevkisi'ndeki 7 bin 500 dönümlük geniş yapraklı ağaçlandırma sahasında da incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan bilgi alan Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada Sivas'ın iklimine, toprak yapısına ve bölgesel konumuna göre tür dikiminin yapıldığını söyledi.

"Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi"

Vali Ayhan, son günlerde ülkede yaşanan orman yangınları nedeniyle doğaya ve ormana daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda hassasiyetimizi daha da arttırdık. Sivas'ımızın yapısını uygun ağaçlar dikmek ve onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Bazen çok yoğun şekilde kızılçam olsun, gerek normal çam dikiminde bazen vatandaşlarımız bunun gerekliliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Elbette bu konuda hassasiyetimiz var. Bulunduğumuz 4 Eylül mevkiinde geçtiğimiz yıllarda yoğun ağaçlandırma yapılmış 10-12 yıllık badem ağaçları. Meyve verme dönemine erişmişler. Bölgenin dokusuna uygun Sivas'ımızın dört bir tarafında yeşil bir kuşak oluşturmaya çalışıyoruz. 2019 yılında 100 milyon 1'inci fidanımızın dikimini, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirmiştik. O günden beri hummalı çalışmalar devam ediyor. Bu sene de 5 milyon fidanımızı toprakla buluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğamıza sahip çıkacağız, yeşillendireceğiz. Sivas'ta güzel bir ağaçlandırma ve yeşillendirme kültürü de oluştu. Bu konuda çok ümitliyiz" dedi.

5 milyon fidan toprakla buluşacak
5 milyon fidan toprakla buluşacak
5 milyon fidan toprakla buluşacak
5 milyon fidan toprakla buluşacak

Salih Ayhan, Muğla, Eylül, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 5 milyon fidan toprakla buluşacak - Son Dakika


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