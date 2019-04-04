Son Dakika Haberleri: 5 Milyon Kişinin Kişisel Verilerini Kopyalayan Şüpheli Yakalandı

5 Milyon Kişinin Kişisel Verilerini Kopyalayan Şüpheli Yakalandı

19 dakika önce

TRABZON'da uluslararası bilişim suçlarına karıştığı iddia edilen ve bilgisayar, harddisk ile flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait kişisel bilgiler ele geçirilen M.K. (22) yakalandı.

5 Milyon Kişinin Kişisel Verilerini Kopyalayan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
TRABZON'da uluslararası bilişim suçlarına karıştığı iddia edilen ve bilgisayar, harddisk ile flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait kişisel bilgiler ele geçirilen M.K. (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ? Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, internet sitesinin moderatörünün M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirirlen bilgisayar, harddisk ve flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait mail hesabı ve şifresi, sosyal medya hesabı, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri ile mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri bulunduğu belirlendi.

M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi' suçundan tutuklandı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:10 Kaynak: DHA

Türkiye, Siber Suçlarla Mücadele, Trabzon, Güncel
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