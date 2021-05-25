5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor - Son Dakika

5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor

25.05.2021 09:11
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor, System.String[]

Öğrencilik dönemlerinde kullanılan öğrenim kredisinin borçlarının yeni yapılandırmayla küçük taksitler halinde ödenebileceği belirtildi. Yapılandırmadan 5 milyon kişinin faydalanması tahmin edilirken, AK Parti tarafından sunulan yeni paketin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçeceği öğrenildi. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında başvuruların ise Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Meclis'e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KREDİ BORCUNU ZAMANINDA YATIRAMADI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, okul yıllarında hep ek kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda imdada burslar ve öğrenim kredisi yetişir. Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramadı.

30 NİSAN'DAN ÖNCEKİ ALACAK

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

AZ BİR KATSAYI FARKIYLA

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

KONTROL E-DEVLET'TEN

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI ÇOK

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Yani farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.

2 AYDA BİR 18 TAKSİT

Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor

Enflasyon, AK Parti, E Devlet, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (8)
  • Mehmet Arslan: Bu memlekette emlak vergisi gelir vergisi vs her türlü vergisini zamanında ödeyenler içinde bir düzenleme yapılması lazım.Adalet ancak bu şekilde olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Makineci: Zenginlerin milyonlarca milyarlarca vergi borcunu silin, öğrencilerden işsiz kalmış gençlerden enflasyon farkını isterken borç isterken '' müjde '' diye seslenin sonra oy bekleyin, bekleyin kuzum bekleyin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MCMV: GSS borçları da 36 aya yayılıp indirime tabi tutulmadıkça oylar hem de genç oylar yalan olur benden hatırlatması. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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