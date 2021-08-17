Üye Girişi
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2) - Son Dakika

5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)

17.08.2021 11:12

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, kentsel dönüşüm kapsamında 8 yılda ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon konutun yeniden yapıldığını belirterek, 5 milyon konutun da güçlendirme yoluyla kurtarılabileceğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, kentsel dönüşüm kapsamında 8 yılda ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon konutun yeniden yapıldığını belirterek, 5 milyon konutun da güçlendirme yoluyla kurtarılabileceğini söyledi.

Özgören, mevcut yapı stoklarını olası depremlere karşı güçlendirmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için Türkiye genelinde 8 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Gürsel Öngören, 1999 Marmara Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm kapsamında atılan adımların, 2013'te sonuçlandığını ve konuyla ilgili 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un çıkartıldığını kaydetti.

2013 verilerine göre, ülke genelindeki yaklaşık 20 milyon konuttan 3'te 1'inin depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini dile getiren Özgören, "Bunların acilen önümüzdeki deprem tehlikelerine bağlı olarak ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Bu kapsamda devletimiz bir eylem planı ortaya koyup, ilgili yasal düzenlemeleri çıkarıp çalışmalara başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında 8 yılda, Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon konut yeniden yapıldı. Acilen 5 bin konutun daha yenilenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı son plan çerçevesinde, ülke genelinde 5 yıl içinde her yıl 300 bin konutun yenilenerek 1,5 milyon konutun daha dönüştürülmesi için bir çalışma başlatıldığını aktaran Öngören, "5 yılın sonunda toplamda 3 milyon konut daha yenilenmiş olacak. Geriye de yenilenmesi için 4 milyon konut kalacak. Ortada bir deprem gerçeği var ama iklim değişikliği ve pandemi gibi nedenlerle dünyayı şehircilik anlamında farklı yaklaşımlar bekliyor. Bizde bu anlamda kentsel dönüşümdeki planlarımızı uzun vadeli yapmalıyız. Cumhurbaşkanlığının adrese dayalı kayıt sistemine göre, bugün Türkiye'de toplam 38,5 milyon konut var. Bunların 3'te 1'inin depreme dayanıksız olduğunu düşünürsek o zaman yenilenecek daha 10 milyon konut var." ifadelerine yer verdi.

" İstanbul'da kentsel dönüşüme öncelik vermek zorundayız"

Prof. Dr. Öngören, Türkiye'deki nüfusun 5'te 1'inin İstanbul'da yaşadığını, bu nedenle konut sayısının ağırlığının da İstanbul'da olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yaklaşık 7 milyon civarında konut var, bunun 3'te 1'ini dönüştürmemiz gerekiyor. Şu ana kadar 400 bin konut dönüştürüldü. Kentsel dönüşümü başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olabildiğince hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul hem uluslararası ticaret anlamında bir hub hem de iç ticaret açısından büyük bir öneme sahip. GSMH'nın yüzde 40'ı İstanbul'da üretiliyor. Türkiye'deki yerleşim yerlerinin yüzde 75'i fay hatları üzerine kurulmuş durumda. Kentsel dönüşümde ciddi bir hızlanma göstermemiz gerekiyor. Bilindiği gibi Marmara'da öngörülen depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu umarız mümkün olduğu kadar geç olur ve biz de bu zamana kadar dönüşümü tamamlamış oluruz. Ancak erken gelme ihtimaline karşı kentsel dönüşümü, yeni yöntem ve projelerle hızlandırmamız gerekiyor."

"Deprem öldürmez, çürük bina öldürür"

Kentsel dönüşümün istenilen hızda devam etmesi için öncelikli olarak ihtiyaç duyulan mali kaynağın oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Öngören, şunları kaydetti:

"Bunun için bakanlıkta kentsel dönüşüm özel hesabı var. Buna kaynak yaratmamız, özellikle imar barışıyla oluşan gelirlerin buraya aktarılması gerekiyor. Bu yapılırsa 10 milyar dolara yakın bir fon oluşturulabilir. Bu da 100 milyar dolarlık bir mal üretimine tekabül eder. Bu kapasite sağlanırsa, işin temel kısmını çözmüş oluruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerini yönetecek insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Devletin kentsel dönüşüm kapsamında getirdiği başka kolaylıklar da var. Mesela binaları yıkıp yapmanın yerine, yerinde güçlendirilmesi. Bu sayede 5 milyon konutu olduğu yerde güçlendirme yoluyla kurtarabilmemiz mümkün. 2007 öncesi yapılan binalarda oturan vatandaşların öncelikle binasını güçlendirme imkanını araştırması gerekiyor. Günümüzde öyle teknolojiler ve malzemeler var ki, iyi bir mühendise evi yeniden yapmış gibi birkaç ayda güçlendirebilirsin. Bir binayı kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yapmak iki yıl sürerken, güçlendirme işlemini 3 ayda halletmek mümkün, üstelik yıkıp yapmanın 4'te 1'i oranında. Güçlendirmede ayrıca devletin de bir katkı sunması gerekmiyor, vatandaşlar kendi imkanlarıyla da binalarını güçlendirebilir."

Prof. Dr. Öngören, vatandaşlara düşen görevin ise evlerini ve konutlarını depreme hazırlamak olduğunu ifade ederek, "Bu sebeplerle halkımıza çağrım, çürük binalarda oturmayın, çalışmayın. Binalarınızı güçlendirin ya da kentsel dönüşümün pek çok avantajından yararlanıp yeniden yapın. Unutmayın, deprem öldürmez, çürük bina öldürür." dedi.

5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2)

Kentsel Dönüşüm, İstanbul, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 11:54 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu 11:42 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık 11:37 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde 11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı 11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti 09:31 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti

Son Dakika Haberleri
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
11:53 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi         
12:10
Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü         
11:56
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
11:42
Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı         
11:29
Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım         
11:21
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi         
11:10
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement