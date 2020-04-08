5 MİLYON LİRA ÇALAN ÇARŞAFLI HIRSIZLAR, EVİN TEMİZLİKÇİLERİ ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 MİLYON LİRA ÇALAN ÇARŞAFLI HIRSIZLAR, EVİN TEMİZLİKÇİLERİ ÇIKTI - Son Dakika

5 MİLYON LİRA ÇALAN ÇARŞAFLI HIRSIZLAR, EVİN TEMİZLİKÇİLERİ ÇIKTI

6 saat önce

Çarşaf giyinip, yaşlı kadın rolü yapan hırsızlar kameralara yakalandı.

Çarşaf giyinip, yaşlı kadın rolü yapan hırsızlar kameralara yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVANİSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da bir işadamının evine girerek içinde yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı yerinden sökerek çalan 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalınan para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Hırsızlığı yapan iki kadının, ev sahibinin yanında hizmetçi olarak çalıştıkları ve tanınmamak için çarşaf giyip ellerine baston alarak apartmandan içeri girmeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİNDE 5 MİLYON LİRA OLAN KASAYI ÇALDILAR

Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede 13 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda Suriyeli işadamı M.A. polise başvurarak evinin soyulduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kapının hiç bir zorlama olmadan açıldığını tespit etti. Şikayetçi işadamı M.A. kasanın içinde 11 kilogram altın ile 140 bin euro para bulunduğunu söyledi.

KADIN ŞÜPHELİLERİN BİNAYA GİRİŞ YÖNTEMİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin binaya girerken izledikleri yöntem polisi bile şaşırttı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen giriş anlarında şüphelilerin siyah çarşaf giyip ellerine baston alarak yaşlı kadın rolü yaptıkları tespit edildi. Güçlükle yürüyormuş gibi yaparak bu sırada asansör bekleyen bir site sakininin kendilerine acımasını ve bina giriş kapısını açmasını sağlayan şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları daireye çıktıkları görüldü.

HİZMETÇİLERDEN BİRİ EVİNE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığın eve temizliğe gelen iki kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Kadınların evlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis bir kadın şüphelinin elinde bavulla olay günü telaşlı bir şekilde kendi evine girdiğini gördü. OPERASYON YAPILDI 3'Ü KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis 3 farlı adrese operasyon yaptı. Baskında hırsızlık olayını gerçekleştiren Abobaker A.(32), Abdullah A.(28), Itıdal K.(28), Seyhan Nur Ü.(22), Aybegüm Ü.(31) gözaltına alındı. Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramada işadamının evinden çalınan altın ve paraları da buldu.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden evden hırsızlık, tehdit, hakaret gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 MİLYON LİRA ÇALAN ÇARŞAFLI HIRSIZLAR, EVİN TEMİZLİKÇİLERİ ÇIKTI

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:31 Kaynak: DHA

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