Son Dakika Haberleri: 5 Milyon Liralık Hırsızlık Yapan Çete Çökertildi: 16 Gözaltı

5 Milyon Liralık Hırsızlık Yapan Çete Çökertildi: 16 Gözaltı

1 saat önce

İstanbul'da 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi.

İstanbul'da 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki 18 ilçede, 61 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yaşanması ve şikayetlerin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, yaklaşık 3 ay içerisinde hırsızlık için girilen evlerden cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli scooterlar ve kontak anahtarını alınarak 11 otomobilin çalındığını tespit etti. Olayların yaşandığı yerlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, aylarca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR Takiplerin sonucunda polis ekipleri, çetenin gruplar halinde sabaha karşı önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine girdikleri ve yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Tespitlerin ve takiplerin tamamlanmasının ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen polis geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde 1'i Mardin'de olmak üzere özel harekat polislerinin desteğiyle 18 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şükrü Y.'nin çete liderliğini yaptığı şüpheliler, şubeye götürülerek sorgulandı.

HIRSIZLIK OLAYLARI YARI YARIYA AZALDI Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alınması sonrası polisin yaptığı tespitlerde hırsızlık ihbarlarının yarı yarıya düşüş gösterdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve operasyon anı ise kameralara yansıdı.

"AKLIM HALA YAPAMADIKLARIMDA" İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği esnada kadın çete üyesi Cansum Ş., polise bağırarak basın mensuplarının görüntü almaması için "Bırakın beni" diyerek direndi. Bir başka çete üyesi ise, "Pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda" dedi. Şüpheliler sevk edilmeden önce haklarında hazırlanan 45 adet dosyayı 6 polisin taşıması ise dikkat çekti. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, Güncel
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