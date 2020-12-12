5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı - Son Dakika

5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

12.12.2020 09:32

5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı Almanya'dan kilometrelerce yol geldi, Kağıthane'de yolda kaldı Akü takviyesi yapılan ve tamircilerin baktığı otomobilin sorunu çözülemedi Yerinden santim oynatılamayan aracı çekici de alamadı Almanya'dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari...

5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

Almanya'dan kilometrelerce yol geldi, Kağıthane'de yolda kaldı

Akü takviyesi yapılan ve tamircilerin baktığı otomobilin sorunu çözülemedi

Yerinden santim oynatılamayan aracı çekici de alamadı

İSTANBUL - Almanya'dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobille Türkiye'ye gelen Türk sürücü, Kağıthane'de işlek bir caddede seyrederken yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, 100 bin liralık otomobilden akü takviyesi yaptı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorununu tamircilerde çözemedi. Çekicinin de alamadığı araç yol ortasında kaldı.

Almanya'dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe'de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

5 milyon liralık araca akü takviyesi

Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, 100 bin lira değerindeki aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.

Tamircilerde sorunu çözemedi

Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.

5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

Kağıthane, Otomobil, Ferrari, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı - Son Dakika


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