5 Milyon Liralık Vurgun Yapan Çete Üyeleri Tutuklandı
1 saat önce
İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 1 kadın şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.
İstanbul
'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 1 kadın şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.
İstanbul'da Anadolu ve Avrupa
yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi. Operasyonda 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 1 kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Öte yandan, çalınan araçların ve malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
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