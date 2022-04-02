5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi - Son Dakika

5 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi böyle çökertildi

Satın aldıkları yanmış ve hurda araçların şasi numaralarını çalıntı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişi yakalandı

İSTANBUL - Türkiye genelinde yanmış ve hurda araçların şasi numaralarını aynı marka ve model çalıntı araçların şasi numaralarıyla değiştirip satarak 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete çökertildi. Yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son günlerde, bazı otomobillerin alım satımında ve şasi numaralarında bazı usulsüz durumlar olduğuna dair ihbarlar aldı. İhbarlar üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin daha önceden yanmış ve hurda araçların şasi numaraları kopyalayarak aynı marka ve model çalıntı araçlarla değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, yanmış ve hurda araçların sahiplerine ulaşarak, otomobilleri ortalama 40 bin TL'ye satın aldığı, ardından satın aldıkları araçların şasi numaralarıyla çalıntı araçların şasi numaralarını kendi tamirhanelerinde değiştirdikleri tespit edildi. Şasi numaraları değiştirilen 14 aracı satan çete üyelerinin 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

10 kişilik çete çökertildi

Ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde teknik ve fiziki takip ile çete üyelerini bir bir tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında çete lideri Asil Ş.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D'nin Anadolu'da hurda ve yanmış araçları tespit ederek onların şasi numaralarını örgüt lideri Asil Ş.'ye gönderdiği belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen çete lideri Asil Ş.'nin daha önceden oto galerici olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan operasyon anı ise kameraya yansıdı.

"Emniyetten Allah razı olsun"

Mağdurlardan Orhan Rençber, "Beni Rize emniyetten aradılar. Bu aracın şasi numaralarının değiştirdiğini söylediler. Aracı tıra yükledik. İstanbul'a getirdik emniyet sağ olsun çok ilgilendi. Ben bu aracı alıp ekspere gittim ve hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Noterde ve muayene istasyonunda bir sorun yaşanmadı. 250 bin lira zararım var" dedi.