5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti - Son Dakika

Eskişehir'de zimmetine para geçirmek suçundan tutuklanan icra müdür yardımcısı ve suç ile ilişkisi olduğu düşünülen 4 sanığın yargılandığı dava, bugün başladı. Sanıklardan 1'i tutuklu yargılanırken, diğer 3'ü tutuksuz olarak yargılandı. Mahkemede kendini savunan icra müdür yardımcısı Erkan K., zimmetine geçirdiği paraları, kumar borcu için çaldığını söyledi. Erkan D. ayrıca bir kere 300 bin liralık bahis oynar hale geldiğini de sözlerine ekledi.

9 YILDAN 25 LİRA KADAR HAPİS İSTENİYOR

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu Erkan K. ve Selman T, tutuksuz sanıklar K.I, O.A. ile S.E. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Erkan K'ye, Eskişehir 7. İcra Müdür Yardımcısı görevindeyken "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme" suçlarından hakkında 9 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlatarak, savunmasını istedi.

SUÇUNU İŞLEDİNİ BAŞKA BİR SUÇLA KABUL ETTİ

"Kumar hastalığım yüzünden oldu." ifadesini kullanan Erkan K, "Çok borçlanmıştım ve borçlarımı ödemek için bu yola başvurdum. İcra dairesindeki paraları Selman T'nin şirketine gönderiyordum. Selman'a da borcum olduğu için bir kısmını borçtan düşüyorduk, kalan parayı kumarda kullanıyordum." dedi.

"TEK SEFERDE 300 BİN LİRALIK BAHİS OYNAR HALE GELDİM"

Kumar alışkanlığı nedeniyle tedavi gördüğünü fakat ilaçların herhangi bir etkisi görmemesi sebebiyle tedaviyi sonlandırdığını iddia eden Erkan K, şöyle konuştu:

"İlk başlarda 20-30 bin liralık iddia kuponları yapıyordum. Sonra kredi çekip oynamaya başladım. Borçlarım artınca müdürlüğümün kasasından para kullanmaya başladım. Bir kerede 300 bin liralık bahis oynar hale geldim. Sanıklardan O.A'nın bir iddia bayisi var. Oraya da borcum artınca bu yola başvurdum. İcra dosyalarındaki paraları reddiyat yaparak Selman T'nin şirketine aktarıyordum. Selman'ı alacaklı olarak gösteriyordum. Paranın icra müdürlüğünden geldiğini Selman biliyordu. Fakat ona parayı kurtarıp tekrar yerine koyacağımı söylemiştim. Pişmanım."

"PARAYI YERİNE KOYACAĞIM DEDİ"

Şirketin eşinin adına olduğunu ancak tüm işleri kendisinin takip ettiğini dile getiren Selman T, "Erkan beyi tanıyorum. Benden borç para alırdı. Ödemelerini de yaptığı için güven oluşmuştu. En son 50 bin lira borç istedi. Bir arkadaşımdan borç alıp Erkan'a verdim. Paranın iadesini banka hesabıma yaptığında ödemenin icra parası olduğunu anladım. Sorduğumda ise 'O parayı geri yerine koyacağım.' dedi. Ben de bir kereliğine razı oldum. Onun dışında konuyla bir alakam yoktur." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I, O.A, S.E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Erkan K. ile Selman T. tutuklanmış, K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erkan K'nin "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme", diğer sanıkların ise suça yardım etmek suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.