Üye Girişi
5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti - Son Dakika

5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti

07.09.2021 17:51
5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti, System.String[]

Eskişehir'de zimmetine para geçirmekten yargılanan ve tahmini olarak 5 milyon lira aldığı gerekçesiyle tutuklanan icra müdür yardımcısı ve beraberindekilerin yargılanmasına başlandı. Mahkemede konuşan müdür yardımcısı suçunu başka bir suçla kabul etti. Şahıs, kumar borcu yüzünden paraları aldığını itiraf etti.

Eskişehir'de zimmetine para geçirmek suçundan tutuklanan icra müdür yardımcısı ve suç ile ilişkisi olduğu düşünülen 4 sanığın yargılandığı dava, bugün başladı. Sanıklardan 1'i tutuklu yargılanırken, diğer 3'ü tutuksuz olarak yargılandı. Mahkemede kendini savunan icra müdür yardımcısı Erkan K., zimmetine geçirdiği paraları, kumar borcu için çaldığını söyledi. Erkan D. ayrıca bir kere 300 bin liralık bahis oynar hale geldiğini de sözlerine ekledi.

9 YILDAN 25 LİRA KADAR HAPİS İSTENİYOR

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu Erkan K. ve Selman T, tutuksuz sanıklar K.I, O.A. ile S.E. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Erkan K'ye, Eskişehir 7. İcra Müdür Yardımcısı görevindeyken "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme" suçlarından hakkında 9 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlatarak, savunmasını istedi.

SUÇUNU İŞLEDİNİ BAŞKA BİR SUÇLA KABUL ETTİ

"Kumar hastalığım yüzünden oldu." ifadesini kullanan Erkan K, "Çok borçlanmıştım ve borçlarımı ödemek için bu yola başvurdum. İcra dairesindeki paraları Selman T'nin şirketine gönderiyordum. Selman'a da borcum olduğu için bir kısmını borçtan düşüyorduk, kalan parayı kumarda kullanıyordum." dedi.

"TEK SEFERDE 300 BİN LİRALIK BAHİS OYNAR HALE GELDİM"

Kumar alışkanlığı nedeniyle tedavi gördüğünü fakat ilaçların herhangi bir etkisi görmemesi sebebiyle tedaviyi sonlandırdığını iddia eden Erkan K, şöyle konuştu:

"İlk başlarda 20-30 bin liralık iddia kuponları yapıyordum. Sonra kredi çekip oynamaya başladım. Borçlarım artınca müdürlüğümün kasasından para kullanmaya başladım. Bir kerede 300 bin liralık bahis oynar hale geldim. Sanıklardan O.A'nın bir iddia bayisi var. Oraya da borcum artınca bu yola başvurdum. İcra dosyalarındaki paraları reddiyat yaparak Selman T'nin şirketine aktarıyordum. Selman'ı alacaklı olarak gösteriyordum. Paranın icra müdürlüğünden geldiğini Selman biliyordu. Fakat ona parayı kurtarıp tekrar yerine koyacağımı söylemiştim. Pişmanım."

"PARAYI YERİNE KOYACAĞIM DEDİ"

Şirketin eşinin adına olduğunu ancak tüm işleri kendisinin takip ettiğini dile getiren Selman T, "Erkan beyi tanıyorum. Benden borç para alırdı. Ödemelerini de yaptığı için güven oluşmuştu. En son 50 bin lira borç istedi. Bir arkadaşımdan borç alıp Erkan'a verdim. Paranın iadesini banka hesabıma yaptığında ödemenin icra parası olduğunu anladım. Sorduğumda ise 'O parayı geri yerine koyacağım.' dedi. Ben de bir kereliğine razı oldum. Onun dışında konuyla bir alakam yoktur." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I, O.A, S.E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Erkan K. ile Selman T. tutuklanmış, K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erkan K'nin "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme", diğer sanıkların ise suça yardım etmek suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti

Eskişehir, Bahis, Kumar, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir 17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu 17:39 Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri 17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti 16:55 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti 16:38 Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük 16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük
Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi 15:22 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi

Son Dakika Haberleri
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:38 Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu
17:34 Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı
17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
16:36 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
16:35 Protestocu kadınları sokak ortasında kırbaçladılar! Taliban'ın kullandığı ılımlı söylemler, ortaya çıkan görüntülerle ters düşüyor
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü         
17:41
Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı         
17:34
Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek         
17:28
Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:41
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor         
16:37
İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar         
15:55
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 17:58:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement