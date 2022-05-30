5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI - Son Dakika
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5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI

30.05.2022 13:31

SAKARYA'daki bungalovların fotoğraflarını internette paylaşıp, sahte satış yaparak 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

SAKARYA'daki bungalovların fotoğraflarını internette paylaşıp, sahte satış yaparak 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İnternetten bungalov tatili satın alan bazı kişiler, dolandırıcılık iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bungalovların fotoğraflarını paylaşıp, satış yapan ve konum olarak da Sapanca'daki boş araziyi gösteren 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, 20 kentte yaşayan 160 kişinin dolandırıldığını belirledi. Dolandırılanlar arasında, kanser hastası eşini tatil götürmek isteyen ya da Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifinde bulunacakların da olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca elde ettikleri 5 milyon TL'yi eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, A.Ç., E.Ç., B.C., F.A., K.K. ve U.A. gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi. (DHA)

5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI
5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI
5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI
5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 5 MİLYON TL'LİK 'BUNGALOV TATİLİ' VURGUNU 6 GÖZALTI - Son Dakika
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