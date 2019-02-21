Son Dakika Haberleri: 5 Milyon TL'lik Tarihi Eserle Yakalanan Şüpheli Serbest

5 Milyon TL'lik Tarihi Eserle Yakalanan Şüpheli Serbest

56 dakika önce

KAYSERİ'de, lüks bir plazadaki ofisinde 13'üncü Yüzyıl'a ait olduğu belirlenen 5 milyon TL değerinde tablo ele geçirilen iş insanı M.N.T., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

5 Milyon TL'lik Tarihi Eserle Yakalanan Şüpheli Serbest, System.String[]
KAYSERİ'de, lüks bir plazadaki ofisinde 13'üncü Yüzyıl'a ait olduğu belirlenen 5 milyon TL değerinde tablo ele geçirilen iş insanı M.N.T., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 gün önce düzenlenen operasyonda gayrimenkul işi yapan M.N.T.'nin lüks bir plazadaki ofisine baskın yaptı. Yapılan aramada 5 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen ve üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ile onu üzüntüyle izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmi ile Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirildi. Tablonun 13. Yüzyıl'a ait olduğu belirlenirken M.N.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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