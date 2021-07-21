5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için bir bedel ödenmeyecek.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Trabzonspor'un gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor. İsmail'in yıllık kazancının 5 milyon TL seviyelerinde olacağı belirtildi.

F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ VE İSPANYA

Gaziantep'ten Beşiktaş'a 2009 yılında 5,5 milyon euroya transfer olan İsmail Köybaşı, o dönem gündemi çok meşgul etmişti. Yüksek bonservis bedeli sebebiyle eleştirilerin hedefinde kalan İsmail, Beşiktaş'ta inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. 2016'da Siyah-Beyazlılar'dan ayrılan İsmail, F. Bahçe'ye imza attı ve burada üç sezon top koşturdu. İsmail, Fenerbahçe'de pek fazla forma şansı bulamadı. 2019'da Granada'ya gitti ve bir sezon sonra Rize'ye imza attı. Ve son olarak Rize formasını terletti. 28 kez de Milli Takım'da şans buldu.