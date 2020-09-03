5 milyon ve üzerinde cirosu olan şirketlere e-Fatura uyarısı - Son Dakika

5 milyon ve üzerinde cirosu olan şirketlere e-Fatura uyarısı

Temmuz ayı itibarıyla cirosu 5 milyon lira ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu başlarken yaklaşık 450 bin şirket ve serbest meslek mensubunun e-Fatura'ya geçmesi bekleniyor.

5 milyon ve üzerinde cirosu olan şirketlere e-Fatura uyarısı, System.String[]
Temmuz ayı itibarıyla cirosu 5 milyon lira ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu başlarken yaklaşık 450 bin şirket ve serbest meslek mensubunun e-Fatura'ya geçmesi bekleniyor. Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç dijitalleşmeyen şirketleri bekleyen cezalara ilişkin uyarılarda bulundu.

Elektronik Fatura'ya (e-Fatura) geçiş zorunluluğu, Ocak 2020 itibarıyla yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için de uygulanmaya başlanırken işletmelere 1 Temmuz 2020'ye kadar ek süre tanınmıştı. Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin işletme ve 170 bin serbest meslek mensubunun e-Dönüşümünü tamamlaması zorunlu hale geldi. Getirilen yasal zorunluluklara rağmen bugün itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nda e-fatura için kayıtlı şirket sayısının 297 bin 535 olduğuna dikkat çeken Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç dijitalleşmeyen şirketleri bekleyen cezalara ilişkin uyarılarda bulundu.

SERBEST MESLEK MAKBUZLARI DA DİJİTALLEŞTİ

Murathan Kılıç, düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı sayılan doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi meslek sahiplerinin de kestikleri serbest meslek makbuzlarının 1 Temmuz 2020 itibarıyla Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemek zorunda olduklarını kaydetti.

DİJİTALLEŞMEYEN ŞİRKETLERİ BELGE BAŞINA MİNİMUM 350 LİRA CEZA BEKLİYOR

Bazı firmalar ve serbest meslek mensuplarının geçiş süreçlerini hala tamamlamadıklarını kaydeden Kılıç, "Özel usulsüzlük cezası Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına tanınan süre içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemeyen ve almayan (kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyen ve alanlar dahil) mükellefler hakkında her bir belge için 350 TL'den aşağı olmamak üzere serbest meslek makbuzunda yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Söz konusu kesilecek cezaların toplam tutarı bir takvim yılı içinde 180 bin TL'yi geçemeyecek." şeklinde konuştu.

"E-İRSALİYEDE LİMİT 25 MİLYON TL"

e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-Fatura uygulamasına da geçildiğini belirten Kılıç, "e-İrsaliye'de ise limit 25 milyon liraya çekildi. EPDK'den lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişiler de Temmuz ayı itibarıyla e-fatura uygulaması kapsamına girdi." dedi.

"ÖN MUHASEBE PROGRAMLARI ŞİRKETLERİ KURTARACAK"

e-Dönüşüm kapsamında şirketler için en önemli dijital araçlardan birinin ön muhasebe programları olduğunu vurgulayan Hesapküpü Genel Müdürü Murathan Kılıç, "Ön muhasebe programları, istenilen yerden müşteriye fatura gönderme ve ulaşıp ulaşmadığın online olarak takip edebilme imkanı sağlıyor. Üstelik mutabakat sürecinde hata oranı sıfıra iniyor. Kağıt fatura koçanını basma, saklama, fiziki olarak gönderme ve arşivleme gibi eski düzenin getirdiği tüm maliyetler yok oluyor. Aynı zamanda, faturaların teslim edilmesi, müşterinin yollanan faturaları görüp ödeme planına alması gibi işlemler için fiziksel bir mekana bağımlılık da ortadan kalkıyor. Fatura müşteriye online olarak ulaşıyor. Bu sebeple faturaların maliyeti 5-10 kuruştan aşağı düşüyor. Zira Hesapküpü olarak yaptığımız bir araştırmada bir fatura göndermenin kargo ücretiyle maliyeti 10-12 TL'yi buluyor. Artık hem tahsilat süreci hızlanıyor hem de geleneksel operasyonel faaliyetlerden ve zamandan tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, verimlilik artıyor." ifadelerini kullandı.

"SALGIN DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Salgının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını ve bunun bir gereklilik olduğunu kanıtladığını belirten Murathan Kılıç, "Dijital dönüşümünü tamamlamış firmalar salgın sürecini daha kolay atlatma eğilimi gösterdi. Ayrıca iş süreçlerini dijitalleştirmiş olan markalar, hızlıca ofislerini evlerine taşıyarak, işlerini aksatmadan müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye ve faturalarını kesmeye devam etti. Böylece dijitalleşmenin önemi, salgınla çok daha iyi anlaşıldı ve geleceğin iş dinamiklerine dair bir kılavuz oluştu." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 5 milyon ve üzerinde cirosu olan şirketlere e-Fatura uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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