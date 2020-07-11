5 milyon yıllık altıgen prizma kayalık görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Sinop'ta 5 milyon yıllık altıgen prizma şeklindeki kayalıklar görenleri şaşırtıyor.

Altıgen prizma şeklinde büyük sütunlardan oluşan 'Boyabat Bazalt Kayalıkları'nın Türkiye'deki tek tescilli kayalık olduğu belirtildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sınırları içinde volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları ilgi çekiyor. Tatilcilerin ve Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen bazalt kayalıkları, tabii güzelliği ve altıgen prizma yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Birbirine yakın üç vadide 10 hektarlık alanda boyları 40 metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar "tabiat anıtı" olarak tescil edildi.

(İHA)