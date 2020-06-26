5 milyonluk fabrika yangını kundaklama çıktı - Son Dakika

5 milyonluk fabrika yangını kundaklama çıktı

- 5 milyonluk fabrika yangını kundaklama çıktı Osmaniye polisi çevrede bulunan güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini tek tek inceleyip kundaklamayı yapan zanlıyı tespit etti Yanan fabrikanın sahibi kundakçının tutuklanmamasına tepki gösterdi Osmaniye'de geçtiğimiz ay mobilya üretim ve...

- 5 milyonluk fabrika yangını kundaklama çıktı

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Osmaniye polisi çevrede bulunan güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini tek tek inceleyip kundaklamayı yapan zanlıyı tespit etti

Yanan fabrikanın sahibi kundakçının tutuklanmamasına tepki gösterdi

OSMANİYE - Osmaniye'de geçtiğimiz ay mobilya üretim ve döşeme fabrikasında çıkan ve 5 milyon lira zarara neden olan yangınının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs günü sokağa çıkma yasağında Osmaniye merkez Ahmet Yesevi Mahallesi, D-400 karayolu üzerinde Sercan Örsdemir'e ait mobilya üretim ve döşeme fabrikasında yangın çıktı. Yangına, Osmaniye Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddelerin kısa sürede alev alması sonucu yangın büyüyerek yan tarafta bulunan saç metal fabrikasına ve diğer bir fabrikaya da sıçradı. 7 itfaiye erinin müdahale esnasında dumandan etkilenerek hastanelik olduğu yangın 11 saatte söndürülebildi. Yangın sonrası Osmaniye polisi çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını ve mobese görüntülerini tek tek inceledi. İnceleme sonucunda bir kişinin fabrikayı kasten yakarak kundakladığı tespit edildi.

Fabrikasının benzin dökülerek yakıldığını öğrenen genç iş adamı Sercan Örsdemir, "Bu bir milli servet. Şu anda 5 milyon TL maddi zararım var. Osmaniye polisimiz gerçekten iyi çalıştı kameraları tek tek inceledi ve fabrikayı yakan kişiyi buldu. Ancak şu anda bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Benim şu anda hayati tehlikem var. Borçlandım, üretim yapmak için yeniden bir fabrika kuruyorum. Bu kişinin gelip o fabrikayı da yakmayacağının bir garantisi yok. Ben adalete sığınıyorum. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmesin" şeklinde konuştu.

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyonluk fabrika yangını kundaklama çıktı - Son Dakika
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