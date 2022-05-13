5 milyonluk para ve çeklerle kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika
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5 milyonluk para ve çeklerle kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi

13.05.2022 22:24
5 milyonluk para ve çeklerle kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi

Kocaeli'nin yanı sıra 3 ilde otodan hırsızlık olayına karışan ve toplam 5 milyon 210 bin TL değerinde nakit para ile çek çalarak kayıplara karışan şüpheli, Ankara'da yakalandı.

Kocaeli'nin yanı sıra 3 ilde otodan hırsızlık olayına karışan ve toplam 5 milyon 210 bin TL değerinde nakit para ile çek çalarak kayıplara karışan şüpheli, Ankara'da yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde Kartepe ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarına karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 4 milyon 965 bin 744 TL değerinde 20 bin euroluk 81 adet çek, 3 bin TL nakit para ve tabanca çalan şahsın Ü.M. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şahıs Ankara'da yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kocaeli'ye getirildi. Ü.M.'nin ayrıca üç ayrı ilde toplam 242 bin TL değerinde otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyonluk para ve çeklerle kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi - Son Dakika


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