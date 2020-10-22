5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak - Son Dakika

5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak

22.10.2020 11:21
5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak, System.String[]

Türkiye'de ödeme teknolojilerini dönüştüren şirketlerden Papara, dördüncü yılında 5 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.

Türkiye'de ödeme teknolojilerini dönüştüren şirketlerden Papara, dördüncü yılında 5 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını duyurdu. Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, 5 milyonuncu kullanıcı Ahmet Kaan Erol'u Kocaeli'ndeki evinde ziyaret ederek Papara Black Card'ı verdi. Karslı, Papara olarak 17 yaşındaki üyenin hayat boyu tüm eğitim giderlerini üstlendiklerini açıkladı.

Kullanıcılarının finansal işlemlerini özgürce, zaman sınırlaması olmadan, ücretsiz ve anında gerçekleştirmesini sağladığına dikkat çeken Papara, 5 milyonuncu kullanıcıya ulaştı. Her ay 300 binin üzerinde yeni kullanıcı edindiğini belirten Papara, son 5 ayda ekibini yüzde 60 büyütürken, 2019 yılının aynı dönemine oranla işlem hacmini de 4 kat artırdığını duyurdu.

5 MİLYONUNCU KULLANICIYA JEST

Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, 5 milyonuncu kullanıcı Ahmet Kaan Erol'u Kocaeli'ndeki evinde ziyaret ederek, Papara Black Card'ını verdi. Karslı, üniversite çağında olan kullanıcının bundan sonraki tüm eğitim masraflarını kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Papara olarak karşılayacaklarını açıkladı. Önemli bir kilometre taşını çekilişlerle, billboardlar ile kutlamak yerine bir kullanıcının hayatına gerçekten dokunmanın daha anlamlı geldiğini söyleyen Karslı, önümüzdeki yıl 10 Milyon Kullanıcı hedefine ulaşmak istediklerini ve ulaştıklarında çok daha büyük sürprizleri olacağını ekledi.

"GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Papara Card'lara 13 yaş ve üzerindeki herkesin sahip olabildiğini belirten Karslı, gençleri nakit yerine elektronik para ve ödeme sistemleri kullanımına teşvik ederek 'nakitsiz toplum' olma yolunda önemli bir misyon üstlendiklerini söyledi. Böylece hem daha şeffaf bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmayı hedeflediklerini belirten Karslı, "Papara, Türkiye'de en büyük banka alternatifi olarak tanımlanabilecek bir girişim. Kendimizi bir finans kuruluşundan daha çok teknoloji geliştiren bir kuruluş olarak görüyoruz ve her zaman geliştirdiğimiz ürünlerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin; Papara Edu Card projemizle genç bireylerin finansal bilince erken yaşta ulaşmasını, bütçesini yönetebilmesini, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını ve nakitsiz topluma geçişimizi hızlandırma hedefliyoruz. Edu Card ile yüzbinlerce öğrenciye ulaştık. İstanbul'un yanında Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Aydın gibi illerde de projemiz uygulanmaya başladı. Amacımız Edu Card'ı üç yıl içinde tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırmak…" diye konuştu.


- İstanbul
5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak
5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak

Ahmet Kaan, Kocaeli, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 5 milyonuncu kullanıcısının hayat boyu eğitim giderlerini karşılayacak - Son Dakika Ekonomi

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