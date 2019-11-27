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5. Mood Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

MOOD Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu.

5. Mood Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
MOOD Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "5. Mood Ödülleri" ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çeşitli sahne gösterilerin de sergilendiği gecede, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Medya Grubu 4 ödülün sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı. CNNTürk'ten Fulya Öztürk en iyi muhabir ödülünü alırken, Kanal D Magazin en iyi magazin programı, En iyi gazete eki de Hürriyet Kelebek oldu. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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