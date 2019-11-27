Son Dakika Haberleri: 5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.
Son Dakika Güncel 5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. - Son Dakika

5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

6 saat önce

Haber: Cemal YURTTAŞ / Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL DHAMood Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu.

5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU., System.String[]

Haber: Cemal YURTTAŞ/ Kamera: Olgucan KALKAN/ İSTANBUL DHA

Mood Dergisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen törenle "5. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "5. Mood Ödülleri" ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Çeşitli sahne gösterilerin de sergilendiği gecede, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Medya Grubu 4 ödülün sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı. CNNTürk'ten Fulya Öztürk en iyi muhabir ödülünü alırken, Kanal D Magazin en iyi magazin programı, En iyi gazete eki de Hürriyet Kelebek oldu. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

------------

Ödül Töreninden görüntüler


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayının havuz keyfi izleyenleri güldürdü
1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı! İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 06:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]