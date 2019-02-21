5 Motorsiklet İcadı ? Parmak İziyle Tüm Motorsikletleri Kilitleyin

Bugün sizlere motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış 5 yenilikten bahsedeceğiz.

Bugün sizlere motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış 5 yenilikten bahsedeceğiz. Motosikleti daha gelişmiş daha güvenli hale getirecek olan bu 5 teknolojik icat piyasada devrim yaratmış gibi görünüyor. Gelin 5 motosiklet aksesuarına daha yakından bakalım.

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