Son Dakika Haberleri: 5 Motorsiklet İcadı ? Parmak İziyle Tüm Motorsikletleri Kilitleyin

5 Motorsiklet İcadı ? Parmak İziyle Tüm Motorsikletleri Kilitleyin

33 dakika önce

Bugün sizlere motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış 5 yenilikten bahsedeceğiz.

Bugün sizlere motosiklet kullanıcıları için tasarlanmış 5 yenilikten bahsedeceğiz. Motosikleti daha gelişmiş daha güvenli hale getirecek olan bu 5 teknolojik icat piyasada devrim yaratmış gibi görünüyor. Gelin 5 motosiklet aksesuarına daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:24 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı

Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 19:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Motorsiklet İcadı ? Parmak İziyle Tüm Motorsikletleri Kilitleyin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]