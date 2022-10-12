3 mahalleden 5 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika
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3 mahalleden 5 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

12.10.2022 14:08

AKSARAY'da, 3 mahalleden 5 motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Abdurrahman Ok (26) ve Oğuzhan Abur (25), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

AKSARAY'da, 3 mahalleden 5 motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Abdurrahman Ok (26) ve Oğuzhan Abur (25), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 mahalleden 5 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden birinin motosikleti çaldığını, diğerinin de gözcülük yaptığını belirledi. Polis kimliklerini belirlediği Abdurrahman Ok ve Oğuzhan Abur'u yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosikletlerden biri, sahibine teslim edildi; diğer motosikletlerin bulunması için çalışma sürdürülüyor. Adliyeye sevk edilen Ok ve Abur ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 mahalleden 5 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

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