5 motosikleti çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Denizli'de farklı adreslerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Motosikletleri çalan şahısların peşine düşen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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