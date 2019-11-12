Son Dakika Haberleri: 5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti
Son Dakika Genel 5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti - Son Dakika

5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti

8 saat önce

5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti Marmara Üniversitesi'ndeki tarihi bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan ve Osmanlı döneminde Sultan 5.

5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti

Marmara Üniversitesi'ndeki tarihi bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan ve Osmanlı döneminde Sultan 5. Murad'ın av köşkü olarak kullandığı tarihi yapının restorasyonu tepki çekti. Sosyal medyada köşkün yeni ve eski halinin fotoğrafları paylaşılarak restorasyona tepki gösterilirken tarihi yapı yerine ortaya çıkan o görüntü, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ndeki tarihi yapının yeni görüntüsü tepkilere yol açtı. Osmanlı döneminde 5. Murad'ın ikametine tahsis edilen tarihi av köşkünün 2014 yılından sonra yapılan restorasyonu sonucunda ortaya çıkan görüntü, restorasyonun aslına uygun yapılmadığını gözler önüne seriyor. Sosyal medyada köşkün yeni ve eski halinin fotoğraflarının paylaşılmasıyla köşkün restorasyonu yeniden gündeme geldi. 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları üç sene sürmüştü. Köşkün yeni halinin fotoğraflarına vatandaşlar tepki gösterdi. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun gördüğü projenin restorasyon çalışmasında uygulandığı öğrenildi.

Semtin 60 yıllık sakini Fikri Bekler, "Eski, atalarımızdan kalma ama yeni onun gibi olmamış. Eskilerimize sahip çıkmakta yarar var. Yeni halini beğenmedim. Eskisi daha güzel. Eski haline uygun bir restorasyon daha iyi olurdu. Olmamış" diye konuştu.

Kampus içerisindeki yeni yapının ortaya çıkardığı görüntü ise İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülendi köşkün eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

5. Murad'ın av köşkünün aslına uygun restore edilmemesi tepki çekti

Marmara Üniversitesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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