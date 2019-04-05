5 Nisan Avukatlar Günü

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.



Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık açıklamasında, "Avukatlar birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren, demokratik ve hukuk devletinin devamının güvencesi olmuştur. Avukatlar yargının üç temel unsurlarından biri olan savunma makamını temsil eden kutsal bir haktır. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadır. Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Yargılamanın vazgeçilmez unsurunu da avukatlar temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm avukat meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

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