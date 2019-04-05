5 Nisan Avukatlar Günü

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, hukuk sistemin üç temel sac ayağı olduğuna dikkat çekerek, "Hukuk düzenimizde üç tane sac ayağımız var. Bir tanesi iddaa makamı bunu savcılar temsil eder. Bir tanesi karar makamı bunu hakimler temsil ediyor. Bir de savunma makamı var bunu da avukatlar temsil ediyor. Bizim yasamıza göre avukatlık müessesi bağımsız olarak savunmayı temsil eder bu vesileyle de üst amiri bulunmamaktadır. Avukatlık mesleği yapısı gereği hakkın hukukun tam olarak işlenmesi, kimsenin haksızlığa uğramaması ve hak sahibi olanında hakkını tam ve gerçek manada alması için kurulmuş bir müessesedir. Demokratik toplumlarda avukatların hakkı ve hukuku ne kadar geniş ise demokrasi de o kadar gelişmiş ve insan hak ve hürriyetlerine de o kadar yakındır. Bu anlamda ülkemiz ciddi gelişmeler elde etti. Bugün avukatlarımız geçmişe kıyasla daha rahat, daha olumlu ve daha geniş haklara sahip" dedi.



Alkayış mesajının devamında, "Türk yargısı zaman içerisinde hem Avrupa insan hakları mahkemesinin kararlarını kendi iç hukuku olarak gördü hem de anayasa mahkemesi kararları özellikle bireysel başvuru hakkından sonra hakları genişletti. Elbette ki bütün bunlara rağmen hukuk camiasının ve özelde avukatlarımızın sorunları var. Bunları çözüme ulaştırmak için yoğun bir gayret söz konusu, yakın zamanda bu sorunların aşıldığı hukukun şeffaf halkın istediği istikamette geliştiği bir sürece evriliyor.



Bu vesile ile şahsımda avukat olduğumdan meslektaşlarımın ve bütün hukuk camiasının 5 Nisan Avukatlar Gününü tebrik ediyor ve yakın bir zamanda hepsine hak ettikleri şekilde bir yasam tarzı temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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