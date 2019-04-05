Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

1 saat önce

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, hukuk devletinin ve bağımsız yargının en önemli ayaklarından birinin de savunma makamını teşkil eden avukatlar olduğunu bildirdi.

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Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, hukuk devletinin ve bağımsız yargının en önemli ayaklarından birinin de savunma makamını teşkil eden avukatlar olduğunu bildirdi.

Sükücü, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumların huzurlu bir ortamda varlıklarını sürdürmelerinin en önemli koşullarından birinin güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkine sahip olmaları olduğunu belirtti.

Açıklamasında avukatların gününü kutlayan Sekücü, "Hukuk devletinin ve bağımsız yargının kuşkusuz en önemli ayaklarından biri de savunma makamını teşkil eden avukatlarımızdır. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde en büyük sorumluluğu olan avukatlar çok önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Sekücü, yargının olmazsa olmazı, savunmanın temsilcileri olan avukatların, daima hukukun üstünlüğü için çaba sarf ettiklerini de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: AA

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