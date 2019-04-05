5 Nisan Avukatlar Günü

Uşak Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Uşak Adliyesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Uşak Barosu Başkan Vekili Elin Coşkun, pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Avukatlık mesleğinin önemine değinen Coşkun, "Avukatlık mesleği ülkemizde ne yazık ki her geçen gün daha güç koşullarda yapılıyor. Pek çok sorumuz var, hukuk fakültelerinin çokluğu ve çok sayıda öğrencinin mezun olması mesleği olumsuz etkiliyor." dedi.



Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ise avukatlık mesleğinin yargı mekanizmasındaki önemine değinerek 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

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