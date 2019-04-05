Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

1 saat önce

Kayseri Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Kayseri Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kayseri Adliyesinde gerçekleşen programda konuşan Baro Başkan Yardımcısı Oğuz Erinç, kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama, yürütme ve yargının 3 eşit erk olduğunu söyledi.

Savunmanın olmadığı yargı sisteminin adil olmasından bahsedilemeyeceğini belirten Erinç, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki hukuki güvenliğin hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının ve güçlü bir savunmanın gerçekleşmesi için toplumdaki her kesimin emek, çaba, özveri ve inancına ihtiyacımız bulunmaktadır. Güvenilir, saygın, adil ve iyi işleyecek bir yargının en önemli şartlarından biri de hukuk eğitimidir. Hukuk eğitimi kaliteli ve nitelikli olmayan bir ülkenin yargısından da hiçbir şey beklenemez. Bunun için hukuk fakültesi sayılarının bir an önce azaltılması, mevcut sayılarının 10'a kadar düşürülmesi, yüzde 1'lik dilime giremeyenlerin hukuk fakültesine girememesi, hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması gerekmektedir."

Program baro sergisinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:09 Kaynak: AA

Kayseri, 5 Nisan, Avukatlar Günü, Güncel
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