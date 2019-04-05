Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

2 saat önce

Muğla Barosu Bodrum Temsilciği tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Muğla Barosu Bodrum Temsilciği tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bodrum Adliyesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, avukatlığın sadece bir meslek değil, aynı zamanda adil yargılamanın temel unsularından olan savunmanın da temeli olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinin, adalet sistemini, insancıl hukuku geliştirmenin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Özyiğit, "Demokrasilerde hukuk güvencesidir. Hukuk güvencesi de bağımsız yargı eliyle sağlanır. Özgür, etkin savunma hakkı kullanılmadan, hukukun güvence olması da hayata geçirilemez. Bağımsız yargı ve yargıç güvencesi sorunlarının yaşandığı ülkemizde, savunmanın ve onun temsilcisi avukatların yaşadığı sorunlarda gün geçtikçe derinleşmektedir." diye konuştu.

Törene katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise avukatlık mesleğinin yargı mekanizmasındaki önemine değinerek 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, 5 Nisan, Güncel
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