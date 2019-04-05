Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

2 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatların, çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.


Savunmanın yargının temel unsurlarından olduğunu ifade eden Bilgin, savunma olmadan hak dağıtımından ve yargı bağımsızlığından söz etmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

Vali Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"İnsanların ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileri olan avukatlar, kanunlar ve hukuk kuralları çerçevesinde hakların korunması ve savunulmasından sorumlu olup bireyleri bilgilendirerek hakların korunmasında ve kullanılmasında önemli bir görev yapmaktadırlar. 'Adalet Mülkün Temelidir' sözünden hareketle, adaletin tecellisinde çok önemli ve ağır bir mesuliyet üstlenen, çağdaş hukuk sistemimizin ayrılmaz parçası olan avukatlarımızın gününü kutlarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, 5 Nisan, Güncel
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