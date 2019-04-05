Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında vatandaşların haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün temin edilmesinde emek harcayan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetler ayrılığı esasına dayanan anayasa sistemiyle tüm vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Canalp, mesajında şunları kaydetti.

"Sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri de dava ve savunma hakkıdır. Bunu, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına tam bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımız, temel bir kamu hizmeti yapmaktadır. Adalete duyulan güveni artırmak, böylece vatandaş-devlet ilişkisini de güçlendirmek, ancak bütün unsurlarıyla etkin, hızlı ve adil bir yargı işleyişiyle mümkündür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta 'Dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir' diyerek adalet sistemin önemine dikkat çekmiştir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Edirne Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Edirne, 5 Nisan, Güncel
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