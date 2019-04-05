Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

58 dakika önce

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, "Adil bir yargılama için sadece bilgili, yetenekli, güvenilir hakimlere değil hukukun üstünlüğüne inanmış dürüst ve cesur avukatlara da ihtiyaç vardır.

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Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, "Adil bir yargılama için sadece bilgili, yetenekli, güvenilir hakimlere değil hukukun üstünlüğüne inanmış dürüst ve cesur avukatlara da ihtiyaç vardır." dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Denizli Valiliği önünde tören düzenlendi.

İlhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlhan, törende, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının vazgeçmeyecekleri temel hedefleri olduğunu söyledi.

Hukuk devletinin temelinin bağımsız yargı, bağımsız yargının istisnasız koşulunun da savunma olduğuna işaret eden İlhan, "Demokrasinin, hukuk devletinin ve bağımsız yargının varlığı ancak avukatların etkinliğinin artırılması ile mümkündür. Adil bir yargılama için sadece bilgili, yetenekli, güvenilir hakimlere değil hukukun üstünlüğüne inanmış dürüst ve cesur avukatlara da ihtiyaç vardır. Çünkü savunma demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük güvencesidir." diye konuştu.

Yargı reformunun kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna işaret eden İlhan, bu süreçte mesleki sorunları da titizlikle takip edeceklerini dile getirdi.

Törene, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve avukatlar katıldı.

Törenin ardından avukatlar, hayatını kaybeden meslektaşlarının mezarlarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:52 Kaynak: AA

5 Nisan, Denizli, Güncel
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