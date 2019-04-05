Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

36 dakika önce

Sinop'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sinop'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, savunma hakkının yurttaşların hak arama özgürlüklerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğü olduğunu vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Avukatlık yasasının 76. maddesi, yasaların hiçbir mesleki örgütlenmeye vermediği hakkı biz avukatlara ve mesleki örgütümüz olan barolara vermiştir. Buna göre hukukun üstünlüğünü etkin kılmak, insan hakları kavramını korumak, geliştirmek biz avukatların, baroların öncelikli, temel görevidir. Mesleğimizin başlıca sorunlarının daha da artmasına neden olan düzenlemelerle karşılaşmak, çok düşündürücüdür. Bilinmelidir ki avukatlık mesleğine zarar veren düzenlemeler, aslında vatandaşın savunma hakkının zarar görmesi sonucunu doğuracaktır. Taleplerimiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve hakkını savunmakla yükümlü olduğumuz vatandaşlarımız adınadır. Hukukun üstünlüğüne inanan, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında tüm gücüyle mücadele eden demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin güvencesi olan tüm meslektaşlarımın avukatlar haftasını şahsım ve yönetim kurulu adına kutluyorum."

Törene Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, savcı, hakim ve avukatlarla diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Sinop, 5 Nisan, Güncel
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