Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

2 saat önce

Karabük Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Karabük Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, adaletin büyük Türk milletinin 5 bin yıllık tarihsel sürecinde ve kadim devlet geleneğinde adalet kavramının her zaman kutsanmış, devletin ve milletin devamlılığı bakımından temel şart olarak görüldüğünü söyledi.

Avukatlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, adaletin ve uygulanmasının önemine değindi.

Adaletle ilgili söylenmiş bazı sözleri okuyan Erdoğan, sıkıntılarını dile getirerek, yeniden düzenlenmesi gereken bazı konulara değindi.

Hukukun üstünlüğünün sağlanmasının kuvvetler ayrılığının sağlanmasıyla mümkün olacağını aktaran Erdoğan, programa katılan arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinliğe, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:31 Kaynak: AA

Karabük, 5 Nisan, Avukatlar Günü, Güncel
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