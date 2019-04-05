Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü

1 saat önce

Hayrabolu'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

5 Nisan Avukatlar Günü, System.String[]
Hayrabolu'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Hükumet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Tekirdağ Barosu Hayrabolu Temsilcisi Muradiye Müge Dinçer yaptığı konuşmada, "Avukatlar olarak öncelikle vatanı, milleti ve bayrağı için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tüm meslektaş ve halkımızla kutlamanın onurunu yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:53 Kaynak: AA

Hayrabolu, 5 Nisan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Nisan Avukatlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]