5 Nisan Avukatlar Günü
1 saat önce
Hayrabolu'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hayrabolu
'da 5 Nisan Avukatlar Günü
dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükumet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ
Barosu Hayrabolu Temsilcisi Muradiye
Müge Dinçer yaptığı konuşmada, "Avukatlar olarak öncelikle vatanı, milleti ve bayrağı için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tüm meslektaş ve halkımızla kutlamanın onurunu yaşıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:53 Kaynak: AA
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