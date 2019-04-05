5 Nisan Avukatlar Günü

Muğla Barosu tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla Barosu tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.





Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, törende yaptığı konuşmada, avukatların halkın adalet aramasının birincil ve en kolay erişilebilir yerinde olduğunu söyledi.





Avukatın hak ve adalet arayışını kendisi için değil, kendisine başvuran halk için yaptığını belirten Uzun, "Hak aramada avukatların etkin ve yetkili kılınması, bu noktadaki sorunların ortadan kaldırılması, avukat için değil, halkın adalet erişimi için gereklidir. Halkı için adalet dağıtmak arzusunda olan herkes, avukatların halk için adalet arayıcısı olduğunu bilmeli ve ona göre düzenlemeler yapmalıdır." dedi.





Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

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