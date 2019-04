5 Nisan Avukatlar Günü

Edirne'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ve avukatlar, anıta çelenk sundu.





Pınar, törende yaptığı konuşmada, avukatların adaletin tecellisinde önemli rol oynadığını söyledi.



Vatandaşların haklarını ararken avukatların her zaman yanlarında olduğunu belirten Pınar, şunları kaydetti:





"Yaşamın her alanında, doğumdan ölüme dek, dokunabildiğiniz, duyabildiğiniz, hissedebildiğiniz her alanda hukukun kılavuzu ve de yol göstericisiyiz. Odak noktamız her insanın, savunulma hakkı ve hak arama özgürlüğüdür. Hukuk ve adalet asla avukatsız düşünülemez.



İnsan hakları söz konusu olduğunda sesimiz kısık çıkmaz. Nerede insan varsa biz oradayız. Ülkemizin geleceği, umudu, yarınları olan çocuklarımızın yanındayız. Her birini kendi çocuğumuz evladımız gibi korur, gözetir, yanında oluruz. Olmaya devam edeceğiz."

