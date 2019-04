5 Nisan Avukatlar Günü

Trabzon Baro Başkanlığı'nca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.



Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, yaptığı açıklamada, devletin temelinin adalet olduğunu belirtti.



Adaletin ancak kuvvetler ayrılığının olduğu bir yönetim biçiminde, yasama ve yürütmenin yargı tarafından denetlenebildiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ortamda gerçekleşebileceğini aktaran Suiçmez, "Adalet ancak kaliteli bir avukatlık hizmetiyle gerçekleşir." dedi.



Avukatların her koşulda bağımsız ve hak savunucuları olduğunu aktaran Suiçmez, şunları kaydetti:



"Avukatlar, savunma hakkının ve halkın hak arama özgürlüğünün, adil yargılanmanın teminatlarıdır. Avukatlar ırk, dil,din ayrımı yapmadan her zaman ve her koşulda herkesin hakkını hukukunu koruyan, hak ihlallerine karşı korkmadan, yılmadan onurlu mücadelesini sürdüren hukukun üstünlüğünün gerçekleştirilmesini hedef alandır. Biz avukatlar dün olduğu gibi bugün de adaletin, demokrasinin, halkın hak arama özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün, adil yargılamanın, hukuk devletinin talepkarı ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Herkes için hukuk, herkes için adalet, adalet için avukat diyor tüm meslektaşlarımızı ve temsil ettiğimiz halkımızı avukatlar gününde saygı ile selamlıyoruz."

